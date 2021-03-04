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Около 70% семейных россиян принимают решения о крупных тратах совместно

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Большинство состоящих в браке россиян принимают решения о крупных покупках совместно, показал новый опрос ДОМ.РФ и ВЦИОМа, проведенный в конце января текущего года.

70% опрошенных заявили, что обсуждают дорогостоящие покупки со своими супругами. Еще 26% отметили, что принимают решение самостоятельно. Оставшиеся 4% указали, что важные финансовые решения принимаются другими членами семьи.

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«Опрос свидетельствует о том, что россияне уважительно относятся к мнению своих супругов и, как правило, совершают важные покупки — наподобие жилья или автомобиля — лишь после консультаций друг с другом. Такое поведение не только рационально с экономической точки зрения, но и говорит о партнерских отношениях в российских семьях», — отмечает руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

При этом, по его словам, крупные траты редко становятся предметом раздора в семьях.

«89% семейных пар заявляют, что практически не ссорятся при обсуждении крупных покупок. Еще 8% отметили, что ссорятся иногда, и только 3% ссорятся всегда. Таким образом, россияне демонстрируют высокий уровень семейного взаимопонимания, когда речь заходит о важных расходах», — резюмирует эксперт.

В семьях, где решение о покупках принимается единолично одним из супругов, более чем в половине случаев таким супругом является муж (56%). В то же время женщины также довольно часто выступают в этом качестве (44%).

При этом, как показал опрос, при необходимости оформления крупного кредита в роли заемщика чаще всего выступает мужчина — даже в тех семьях, где финансовые решения принимаются совместно. Более половины таких семейных пар (56%) заявили, что оформят кредит на мужа. На жену оформят кредит в 19% случаев. Отчасти это объясняется тем, что доходы мужчин в среднем выше и банки охотнее выдают им кредиты.

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