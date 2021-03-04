В Ижевске девять человек пострадали в ходе ДТП

Девять человек получили травмы в ДТП в Ижевске. Пострадавших доставили в больницу, детей среди них нет, сообщает телеканал «Известия». Пассажирский автобус врезался в столб в Ижевске, сообщает ГИБДД по Удмуртии. Женщина за рулем маршрутного автобуса, по предварительным данным, не справилась с управлением.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.