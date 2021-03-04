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Песков отреагировал на слова премьера Словакии о российской вакцине

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В Кремле прокомментировали условия передачи Россией вакцины Словакии. Об этом в четверг, 4 марта, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, просила ли страна что-либо у Словакии в обмен на вакцину «Спутник V».

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«Безусловно, это помощь в условиях нынешнего всемирного дефицита вакцин. Россия делает все возможное, чтобы в первую очередь удовлетворить потребности своих собственных граждан, во вторую очередь — многочисленные заявки других государств», — отметил Песков в ходе пресс-конференции.

Он добавил, что со словацкой стороной работает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), и выразил уверенность, что запросы партнера будет удовлетворены.

«Это обычный режим, не гуманитарная помощь. Вакцина имеет свою стоимость — стоимость, собственно говоря, пониже, чем у других вакцин», — заключил пресс-секретарь главы государства.

Накануне премьер-министру Словакии Игору Матовичу в интервью задали вопрос о том, что Россия может получить за вакцину. Матович в шутку ответил, что готов передать РФ Закарпатскую Украину.

Высказывание прокомментировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, обвинив словацкого премьера в желании испортить дружеские отношения между странами. Также министерство вызвало временного поверенного в делах Словакии в Киеве Матуша Корбе, выразив ему протест.

Жителей Украины разозлила шутка премьер-министра Словакии. В соцсетях они раскритиковали политика, сочтя его заявление притязанием на чужие территории. Позднее словацкий министр иностранных дел Иван Корчок принес извинения за неудачные высказывания Матовича.

1 марта сообщалось, что Словакия зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». В этот же день стало известно, что Словакия, вероятно, начинает применять российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», не дожидаясь регистрации препарата в ЕМА.

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