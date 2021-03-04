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Эксперты назвали сумму поступлений в бюджет при введении «цифрового налога»

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Введение «цифрового налога», который подразумевает сбор с доходов глобальных IT-компаний от рекламы и продаж контента российской аудитории, может на первом этапе принести в бюджет России до 50–60 млрд рублей. Об этом в четверг, 4 марта, заявили «Известиям» экономисты ведущих российских вузов и аналитических институтов.

Виртуальная фискальность: цифровой налог даст бюджету до 60 млрд
За введение нового вида сбора выступили и в Счетной палате

Как отметил эксперт НИУ ВШЭ Владимир Саськов, введение такого налога ― это действия по защите бюджетных интересов. Он подчеркнул, что в качестве потенциальных плательщиков следует рассматривать не только глобальные IT-компании, но и относительно небольших представителей цифрового бизнеса. Кроме того, он добавил, что ожидаемые поступления от «цифрового налога» будут в пределах 50 млрд рублей, но в дальнейшем эта сумма будет расти.

С таким утверждением согласился и декан Финансового университета Вадим Засько, который указал на то, что на данный момент доходы с нового налога вряд ли превысят 50–60 млрд рублей. Он также заявил, что на первоначальном этапе целесообразно было бы рассмотреть вопрос об установлении процентной ставки, привязанной к обороту. По словам профессора Российской экономической школы Сергея Измалкова, если ввести 3-процентный налог на онлайн-рекламу, можно заработать около 9 млрд рублей в год.

В свою очередь замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов отметил, что в России «цифровой налог» появился максимум в течение двух-трех лет. По его мнению, если налоговой базой станет валовый доход, а предложенные ставки будут сопоставимы, то дополнительные ежегодные бюджетные поступления в перспективе могут составить около 5–6 млрд рулей.

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Эксперт РАНХиГС Наталья Корниенко выразила уверенность в том, что если в России и будет введен налог, то только в мягком формате и с низкой ставкой, подчеркнув, что по двум крупнейшим IT-компаниям при ставке 2% поступления составят около 1,5 млрд в год.

Ранее в этот день сообщалось, что в правительстве России состоялось совещание с представителями индустрии информационных технологий о введении так называемого налога на Google.

Подчеркивалось, что новый «цифровой налог» — это мероприятие, которое входит во второй пакет мер поддержки отрасли. Предполагается взимать дополнительную плату с компании, которая пользуется данными россиян и формирует рекламную политику на территории РФ. Уточнялось, что полученные средства направят на поддержку IT-сферы в России, а само решение, как ожидается, будет принято до середины 2021 года.

Также указывалось, что в ходе совещания обсуждался вопрос перераспределения финансов с НДС, который взимается на оказание иностранными организациями услуг в электронной форме.

В Счетной палате назвали введение нового «цифрового налога» для глобальных IT-компаний логичным шагом после обложения налогом на добавленную стоимость (НДС).

12 февраля в Роскомнадзоре сообщили, что предложения по введению цифрового налога в России для иностранных IT-компаний могут быть представлены до 1 августа.

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