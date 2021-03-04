В Татарстане задержали маньяка спустя 10 лет после убийств. Подозреваемый — 48-летний житель столицы республики. Во время следственного эксперимента мужчина подробно рассказал силовикам детали преступлений, сообщает телеканал «Известия». Подтверждена его причастность минимум к шести нападениям. Были убиты три девушки в возрасте от 17 до 35 лет. Следователи не исключают, что жертв может быть больше.

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