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В Татарстане задержали маньяка спустя 10 лет

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В Татарстане задержали маньяка спустя 10 лет после убийств. Подозреваемый — 48-летний житель столицы республики. Во время следственного эксперимента мужчина подробно рассказал силовикам детали преступлений, сообщает телеканал «Известия». Подтверждена его причастность минимум к шести нападениям. Были убиты три девушки в возрасте от 17 до 35 лет. Следователи не исключают, что жертв может быть больше.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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