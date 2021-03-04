Путин примет участие в ПМЭФ в 2021 году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 4 марта, заявил, что в Кремле рассчитывают на участие российского лидера Владимира Путина в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2021 году.

При этом он подчеркнул, что, в каком именно формате глава государства примет участие в мероприятии, пока нельзя сказать из-за эпидемиологической обстановки.

«Да, мы рассчитываем, что президент примет участие. Пока модальность участия в пленарной сессии и в других мероприятиях мы не можем сформулировать. Эпидемиологическая обстановка весьма подвижна. Будем надеяться на лучшее, не будем исключать какого-либо формата, но так или иначе представить Питерский экономический форум без президента невозможно», — заявил Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

ПМЭФ в 2021 году решено провести 2–5 июня. На нем будут соблюдены все меры против распространения коронавируса.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса Петербургский международный экономический форум был отменен.

ПМЭФ проводится с 1997 года. С 2006 года форум проходит под патронатом и при участии президента России. Каждый год число участников превышает 10 тыс. человек, они приезжают в Петербург более чем из 120 государств. За прошедшие 20 лет ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения главных вопросов экономики, стоящих перед страной, развивающимися рынками и миром в целом.