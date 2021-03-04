Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Кремле подтвердили назначение Королева первым замдиректора ФСБ
Мир
Uniper оценил готовность «Северного потока – 2» на 98%
Общество
В Москве сдали на переработку свыше 44,5 тыс. новогодних деревьев
Авто
В России в феврале подорожали автомобили 25 марок
Мир
В США выдвинули России условие для отказа от новых санкций
Экономика
Цена нефти Brent выросла до $64,47 за баррель
Общество
В Москве упростили порядок получения социальных выплат семьями с детьми
Общество
Врач допустил аномальный характер течения COVID-19 при лейкемии
Мир
Раскрыта личность подозреваемого в нападении в Швеции

Путин примет участие в ПМЭФ в 2021 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 4 марта, заявил, что в Кремле рассчитывают на участие российского лидера Владимира Путина в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2021 году.

Потеряли форум: кто понесет убытки от отмены ПМЭФ из-за коронавируса
Как выяснили «Известия», «Росконгресс» уже месяц назад предупредил основных экспонентов о риске срыва мероприятия

При этом он подчеркнул, что, в каком именно формате глава государства примет участие в мероприятии, пока нельзя сказать из-за эпидемиологической обстановки.

«Да, мы рассчитываем, что президент примет участие. Пока модальность участия в пленарной сессии и в других мероприятиях мы не можем сформулировать. Эпидемиологическая обстановка весьма подвижна. Будем надеяться на лучшее, не будем исключать какого-либо формата, но так или иначе представить Питерский экономический форум без президента невозможно», — заявил Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

ПМЭФ в 2021 году решено провести 2–5 июня. На нем будут соблюдены все меры против распространения коронавируса.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса Петербургский международный экономический форум был отменен.

ПМЭФ проводится с 1997 года. С 2006 года форум проходит под патронатом и при участии президента России. Каждый год число участников превышает 10 тыс. человек, они приезжают в Петербург более чем из 120 государств. За прошедшие 20 лет ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения главных вопросов экономики, стоящих перед страной, развивающимися рынками и миром в целом.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021