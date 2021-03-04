В Кремле подтвердили назначение Королева первым замдиректора ФСБ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил назначение первым замдиректора ФСБ Сергея Королева, который ранее руководил Службой экономической безопасности ведомства. Об этом в четверг, 4 марта, он сообщил в ходе брифинга.

«Да, я подтверждаю, действительно Сергей Королев назначен первым заместителем директора службы», — заявил Песков.

Ранее РБК со ссылкой на два источника рассказал о назначении генерал-полковника Сергея Королева первым замдиректора ФСБ.

Отмечалось, что указ Владимира Путина о назначении был подписан еще 24 февраля. До нового назначения Королев руководил одним из ключевых подразделений ведомства — Службой экономической безопасности (СЭБ). Именно при нем наиболее значимым подразделением в УСБ стала шестая служба, которая является самостоятельным структурным оперативным подразделением центрального аппарата Министерства внутренних дел РФ, говорится в материале.

3 марта президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта юстиции Александра Клауса заместителем председателя Следственного комитета. С 1994 по 2007 год Клаус занимал различные посты в правоохранительных органах, включая должности начальника отдела в органах прокуратуры Ульяновска и Санкт-Петербурга.