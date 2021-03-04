Власти Шри-Ланки одобрили использование «Спутника V»

Власти Шри-Ланки одобрили экстренное использование российской вакцины «Спутник V». Об этом в четверг, 4 марта, сообщает британская Daily Mirror со ссылкой на слова исполняющего обязанности министра здравоохранения государства Чанна Джаясумана.

Разрешение было предоставлено комитетом Национального агентства по регулированию лекарственных средств, пишет издание.

Ранее разрешения на использование на Шри-Ланке получили вакцины от таких компаний, как Pfizer, Moderna, Janssen.

По данным минздрава Шри-Ланки на 4 марта, в стране зарегистрировано более 84 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровело свыше 80 тыс. человек, скончались 484 человека.

Активную вакцинацию на Шри-Ланке начали в конце января 2021 года, сразу после того, как в страну Индией было отправлено 500 тыс. доз «оксфордской» вакцины от компании AstraZeneca.

Российская «Спутник V» — первая в мире зарегистрированная вакцина по профилактике коронавируса. По данным научного журнала Lancet, ее эффективность составила больше 91%. На начало марта вакцина получила одобрение более чем в 30 странах мира.