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Власти Шри-Ланки одобрили использование «Спутника V»

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Власти Шри-Ланки одобрили экстренное использование российской вакцины «Спутник V». Об этом в четверг, 4 марта, сообщает британская Daily Mirror со ссылкой на слова исполняющего обязанности министра здравоохранения государства Чанна Джаясумана.

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Разрешение было предоставлено комитетом Национального агентства по регулированию лекарственных средств, пишет издание.

Ранее разрешения на использование на Шри-Ланке получили вакцины от таких компаний, как Pfizer, Moderna, Janssen.

По данным минздрава Шри-Ланки на 4 марта, в стране зарегистрировано более 84 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровело свыше 80 тыс. человек, скончались 484 человека.

Активную вакцинацию на Шри-Ланке начали в конце января 2021 года, сразу после того, как в страну Индией было отправлено 500 тыс. доз «оксфордской» вакцины от компании AstraZeneca.

Российская «Спутник V» — первая в мире зарегистрированная вакцина по профилактике коронавируса. По данным научного журнала Lancet, ее эффективность составила больше 91%. На начало марта вакцина получила одобрение более чем в 30 странах мира.

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