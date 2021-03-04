Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Кремле подтвердили назначение Королева первым замдиректора ФСБ
Мир
Uniper оценил готовность «Северного потока – 2» на 98%
Общество
В Москве сдали на переработку свыше 44,5 тыс. новогодних деревьев
Авто
В России в феврале подорожали автомобили 25 марок
Мир
В США выдвинули России условие для отказа от новых санкций
Экономика
Цена нефти Brent выросла до $64,47 за баррель
Общество
В Москве упростили порядок получения социальных выплат семьями с детьми
Общество
Врач допустил аномальный характер течения COVID-19 при лейкемии
Мир
Раскрыта личность подозреваемого в нападении в Швеции

В Москве сдали на переработку свыше 44,5 тыс. новогодних деревьев

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве в 2021 году сдали на переработку больше 44,5 тыс. новогодних деревьев в рамках акции «Елочный круговорот». Об этом в четверг, 4 марта, сообщается на сайте столичной мэрии.

Мусор из избы: учет отходов в России начнут вести в интернете
Минприроды предлагает создать электронную схему обращения с ТКО

Отмечается, что в период со 2 января по 20 февраля жители города сдали на переработку и утилизацию свыше 44,5 тыс. елей, пихт и сосен, которые горожане украшали для новогодних праздников у себя дома. Большинство деревьев были куплены на городских елочных базарах, пишет агентство городских новостей «Москва».

Сдать деревья можно было в 549 пунктах приема в Москве и в одном — в ближайшем Подмосковье, пишет RT. Почти все желающие могли сдать на переработку новогодние деревья, не покидая своих районов. В мэрии рассказали, что из древесины сделали 180 куб. м щепы, которую в течение года будут использовать в качестве покрытия для дорожек и тропинок в парках, для обустройства экологических троп, для покрытия пола в вольерных комплексах.

Акция проводится с 2016 года, ее цель заключается не только в заботе о чистоте и экологии, но в формировании у горожан привычки ответственно подходить к раздельному сбору отходов, пишет РИАМО. Всего с момента запуска акции в пункты приема сдали 131,8 тыс. елей, сосен и пихт, пишет «Москва 24».

Самыми активными в этом году оказались жители Южного административного округа. Они сдали на переработку более 7 тыс. деревьев. В тройку лидеров по сборам также вошли Северный (чуть более 6 тыс.) и Юго-Западный (почти 6 тыс.) административные округа.

По итогам прошлогоднего «Круговорота» жители столицы сдали на переработку почти 52 тыс. елок, пишет сайт aif.ru.

17 февраля сообщалось, что жители Московской области сдали на переработку свыше 50 тыс. елок, что в два раза больше, чем в 2020 году. Больше всего новогодних деревьев в рамках ежегодной экологической акции «Подари вторую жизнь своей елке!» сдали жители Сергиева Посада, Мытищ, Химок, Дмитрова и Королева. Всего в регионе действовало порядка 200 пунктов приема деревьев.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021