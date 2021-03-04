В Москве сдали на переработку свыше 44,5 тыс. новогодних деревьев

В Москве в 2021 году сдали на переработку больше 44,5 тыс. новогодних деревьев в рамках акции «Елочный круговорот». Об этом в четверг, 4 марта, сообщается на сайте столичной мэрии.

Отмечается, что в период со 2 января по 20 февраля жители города сдали на переработку и утилизацию свыше 44,5 тыс. елей, пихт и сосен, которые горожане украшали для новогодних праздников у себя дома. Большинство деревьев были куплены на городских елочных базарах, пишет агентство городских новостей «Москва».

Сдать деревья можно было в 549 пунктах приема в Москве и в одном — в ближайшем Подмосковье, пишет RT. Почти все желающие могли сдать на переработку новогодние деревья, не покидая своих районов. В мэрии рассказали, что из древесины сделали 180 куб. м щепы, которую в течение года будут использовать в качестве покрытия для дорожек и тропинок в парках, для обустройства экологических троп, для покрытия пола в вольерных комплексах.

Акция проводится с 2016 года, ее цель заключается не только в заботе о чистоте и экологии, но в формировании у горожан привычки ответственно подходить к раздельному сбору отходов, пишет РИАМО. Всего с момента запуска акции в пункты приема сдали 131,8 тыс. елей, сосен и пихт, пишет «Москва 24».

Самыми активными в этом году оказались жители Южного административного округа. Они сдали на переработку более 7 тыс. деревьев. В тройку лидеров по сборам также вошли Северный (чуть более 6 тыс.) и Юго-Западный (почти 6 тыс.) административные округа.

По итогам прошлогоднего «Круговорота» жители столицы сдали на переработку почти 52 тыс. елок, пишет сайт aif.ru.

17 февраля сообщалось, что жители Московской области сдали на переработку свыше 50 тыс. елок, что в два раза больше, чем в 2020 году. Больше всего новогодних деревьев в рамках ежегодной экологической акции «Подари вторую жизнь своей елке!» сдали жители Сергиева Посада, Мытищ, Химок, Дмитрова и Королева. Всего в регионе действовало порядка 200 пунктов приема деревьев.