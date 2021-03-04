Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Кремле подтвердили назначение Королева первым замдиректора ФСБ
Мир
Uniper оценил готовность «Северного потока – 2» на 98%
Общество
В Москве сдали на переработку свыше 44,5 тыс. новогодних деревьев
Авто
В России в феврале подорожали автомобили 25 марок
Мир
В США выдвинули России условие для отказа от новых санкций
Экономика
Цена нефти Brent выросла до $64,47 за баррель
Общество
В Москве упростили порядок получения социальных выплат семьями с детьми
Общество
Врач допустил аномальный характер течения COVID-19 при лейкемии
Мир
Раскрыта личность подозреваемого в нападении в Швеции

В России в феврале подорожали автомобили 25 марок

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аналитики «Авто.ру» изучили прайс-листы автопроизводителей и выяснили, как изменились рекомендованные розничные цены на автомобили в феврале 2021 года по сравнению с январем.

Копейка руль бережет: как снизить расходы на автомобиль
Неожиданные ресурсы для экономии при эксплуатации личного транспорта

Как говорится в пресс-релизе, поступившем 4 марта в редакцию «Известий», по итогам месяца в России подорожали машины 25 марок. Средний рост цен составил 2,1%.

Премиальные автомобили подорожали в среднем на 3,1%. Сильнее других выросли в цене Audi и Genesis — на 6,4 и 6,3% соответственно.

Машины массового сегмента подорожали в среднем на 1,4%. Так, автомобили наиболее популярных марок увеличились в стоимости: Kia — в среднем на 2%, Nissan — на 1,7%, Hyundai — на 1,3% и Skoda — на 1%.

Среди модификаций резко прибавил в цене 150-сильный Citroen C4 в комплектации Shine Ultimate с автоматической коробкой передач: +16,2%, или 230 тыс. рублей. На 14,4 и 13,5% (+448 тыс. рублей) подорожали 200- и 249-сильные бензиновые модификации Land Rover Discovery Sport в версии Standart. Еще один представитель марки — Velar (300 л.с., комплектация SE) — стал дороже на 13,2% (744 тыс. рублей).

Среди не премиальных, но популярных автомобилей заметно подорожали Chery Tiggo 4 (+3,7%, 40–60 тыс. рублей) и Tiggo 8 (+3,4%, 60 тыс. рублей), Kia Sorento (+3,8%, 100 тыс. рублей), Toyota Corolla (+3,5%, 56 тыс. рублей).

Некоторые модели разных марок подешевели: например, Citroen C4 (бензиновые 150-сильные версии с «автоматом» в комплектациях Feel Edition (–26 тыс. рублей, или 1,7%)), Lexus RX 350 AWD в комплектации Premium (–43 тыс. рублей, или 0,9%), Mercedes-AMG E 53 4Matic+ особая серия (–42 тыс. рублей, или 0,5%).

26 февраля сообщалось, что в 2020 году самым популярным новым автомобилем в мире стала модель Toyota Corolla. Всего был продан 1 097 556 таких машин, что на 10,5% меньше, чем в 2019 году.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021