В России в феврале подорожали автомобили 25 марок

Аналитики «Авто.ру» изучили прайс-листы автопроизводителей и выяснили, как изменились рекомендованные розничные цены на автомобили в феврале 2021 года по сравнению с январем.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем 4 марта в редакцию «Известий», по итогам месяца в России подорожали машины 25 марок. Средний рост цен составил 2,1%.

Премиальные автомобили подорожали в среднем на 3,1%. Сильнее других выросли в цене Audi и Genesis — на 6,4 и 6,3% соответственно.

Машины массового сегмента подорожали в среднем на 1,4%. Так, автомобили наиболее популярных марок увеличились в стоимости: Kia — в среднем на 2%, Nissan — на 1,7%, Hyundai — на 1,3% и Skoda — на 1%.

Среди модификаций резко прибавил в цене 150-сильный Citroen C4 в комплектации Shine Ultimate с автоматической коробкой передач: +16,2%, или 230 тыс. рублей. На 14,4 и 13,5% (+448 тыс. рублей) подорожали 200- и 249-сильные бензиновые модификации Land Rover Discovery Sport в версии Standart. Еще один представитель марки — Velar (300 л.с., комплектация SE) — стал дороже на 13,2% (744 тыс. рублей).

Среди не премиальных, но популярных автомобилей заметно подорожали Chery Tiggo 4 (+3,7%, 40–60 тыс. рублей) и Tiggo 8 (+3,4%, 60 тыс. рублей), Kia Sorento (+3,8%, 100 тыс. рублей), Toyota Corolla (+3,5%, 56 тыс. рублей).

Некоторые модели разных марок подешевели: например, Citroen C4 (бензиновые 150-сильные версии с «автоматом» в комплектациях Feel Edition (–26 тыс. рублей, или 1,7%)), Lexus RX 350 AWD в комплектации Premium (–43 тыс. рублей, или 0,9%), Mercedes-AMG E 53 4Matic+ особая серия (–42 тыс. рублей, или 0,5%).

26 февраля сообщалось, что в 2020 году самым популярным новым автомобилем в мире стала модель Toyota Corolla. Всего был продан 1 097 556 таких машин, что на 10,5% меньше, чем в 2019 году.