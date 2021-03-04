В Москве простились со спортивным журналистом Юрием Розановым

Церемония прощания с российским спортивным журналистом и комментатором Юрием Розановым состоялась в Москве в четверг, 4 марта.

Как уточняется, гражданская панихида прошла в зале при морге Центральной клинической больницы.

О смерти спортивного комментатора Юрия Розанова стало известно накануне. Он скончался в возрасте 59 лет.

Соболезнования в связи с кончиной журналиста выразили в том числе владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун и коллега Розанова, журналист и комментатор Виктор Гусев.

Розанов комментировал футбольные и хоккейные матчи. В 2012 году он получил премию «ТЭФИ» в номинации «Спортивный комментатор / ведущий спортивной программы» за репортаж с юниорского чемпионата мира по хоккею.

С мая по ноябрь 2019 года не работал в эфире, так как боролся с онкологическим заболеванием. Вновь возобновил деятельность в ноябре 2019 года, одновременно продолжая лечение.