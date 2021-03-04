Совет по восстановлению заброшенного парка создали в Барнауле

Первое заседание общественного совета парка «Юбилейный» в Барнауле состоится 17 марта, сообщил в Facebook депутат АКЗС, руководитель Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев.

Главными задачами совета называют объединение и координацию усилий местных жителей, заинтересованных в возрождении парка, создание и развитие движения «Друзья парка», разработку и реализацию плана мероприятий и старт общественного проектирования. Об этом информирует altapress.ru. Ранее проект по восстановлению заброшенного парка «Юбилейный» победил на конкурсе президентских грантов 2021 года в номинации «Охрана окружающей среды и защита животных».

Власти Барнаула ищут подрядчика, который займется благоустройством Мизюлинской рощи. На проведение работ в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» выделено более 60 млн рублей. Планируется обустроить пешеходные дорожки, создать новую систему освещения, оборудовать детскую площадку. В роще посадят порядка 700 новых деревьев и кустарников.