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Госинспектора охотнадзора застрелили на Кубани

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В Краснодарском крае обнаружили тело государственного инспектора охотнадзора министерства природы, он был застрелен в лесу. Об этом в четверг, 4 марта, сообщили в региональном управлении следственного комитета (СК) России.

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Сообщение об инциденте поступило накануне, следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

«Известно, что мужчина являлся государственным инспектором охотнадзора министерства природных ресурсов края и выехал в угодья, откуда осуществил звонок коллегам, однако больше на связь не выходил. Сослуживцы приняли меры по самостоятельному поиску пропавшего и обнаружили его на окраине поселка Подлесного», — говорится в публикации на официальном сайте СК.

Уточняется, что не теле погибшего обнаружены огнестрельные дробовые ранения в области грудной клетки. Правоохранители назначили необходимые экспертизы, мотивы преступления и возможные причастные к нему лица устанавливаются.

В минприроды Кубани пока не прокомментировали происшествие.

В начале февраля сообщалось, что бывшего главу дагестанского села Новокули застрелили в кабинете начальника уголовного розыска Советского РОВД в Махачкале. Отмечается, что в кабинете правоохранителя произошла потасовка из-за конфликта, связанного с рабочей деятельностью экс-чиновника Новокули.

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