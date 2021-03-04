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В Москве упростили порядок получения социальных выплат семьями с детьми

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Порядок получения социальных выплат столичными семьями с детьми упростили. Соответствующий указ мэра города Сергея Собянина был опубликован в четверг, 4 марта, на портале mos.ru.

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Так, теперь при подаче заявления в электронном виде гражданам больше не нужно прикреплять сканы и копии документов, подтверждающих право на выплаты. Все необходимые сведения столичный Департамент труда и социальной защиты населения будет получать самостоятельно в рамках межведомственного электронного документооборота.

Изменения коснутся оформления таких выплат, как дополнительное единовременное пособие в связи с рождением ребенка молодым семьям, ежемесячное пособие на ребенка малообеспеченным семьям и единовременное пособие женщинам, вставшим на медучет в срок до 20 недель беременности.

Также упрощенный порядок подачи документов распространяется при оформлении единовременной компенсационной выплаты при рождении ребенка, отдельных соцвыплат многодетным семьям и социальных выплат отдельным категориям семей с детьми до трех лет.

В январе премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении беззаявительного порядка предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) до 1 апреля.

Обычно субсидии на оплату ЖКУ выдаются гражданам на шесть месяцев, а для продления выплаты на следующие полгода необходимо заново подавать заявление и документы. Однако из-за распространения коронавируса ограничение в сроках было снято до 31 декабря, выплата продлевалась автоматически.

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