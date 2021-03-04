Назван способ контролировать одно из опасных осложнений после COVID-19

Российский врач-трансфузиолог Андрей Звонков заявил, что состояние свертываемости крови необходимо тщательно контролировать после перенесенного COVID-19, так как именно этот этап работы организма подвергается наиболее сильному воздействию вируса. Об этом в четверг, 4 марта, сообщает Sputnik.

По словам специалиста, пациент должен не меньше раза в полгода сдавать анализ на международное нормализованное отношение (МНО). Оптимальное значение — 1,8–1,85. Однако если параметр меньше 1,5, необходимо принимать специальные препараты, разжижающие кровь. В случае со значением больше 2, можно сделать вывод о том, что человек «перепил лекарства, ему необходимо обращаться ко врачу».

«Регулярно проходить исследования нужно людям, которые входят в группу риска (с аритмиями, болезнью сердца, хроническими заболеваниями), а также пожилым гражданам и тем, кто курит и у кого повышенный вес. Это позволит избежать риска развития тромбов и тромбозов», — отмечает врач.

Ранее, 3 марта, кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев рассказал, что для снижения риска инфаркта необходимо обращать внимание на свой рацион и вести активный образ жизни.

В первую очередь специалист порекомендовал придерживаться здорового питания. Например, мясные блюда должны быть в рационе не чаще 2–3 раз в неделю, а овощей и фруктов нужно употреблять побольше.

27 февраля главный врач ГКБ № 52 Марьяна Лысенко сообщила, что у переболевших коронавирусом может появиться мультисистемный воспалительный синдром. Из-за этого синдрома после выздоровления от COVID-19 могут возникнуть тяжелые заболевания.