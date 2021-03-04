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Раскрыта личность подозреваемого в нападении в Швеции

Раскрыта личность подозреваемого в нападении в Швеции

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Мужчина, совершивший нападение в городе Ветланда в Швеции, приехал в страну в 2018 году из Афганистана. Об этом сообщила в четверг, 4 марта, газета Expressen.

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По данным издания, 22-летний задержанный ранее совершал преступления, в основном это были мелкие правонарушения, связанные с наркотиками. Уточняется, что он переехал в город Ветланда из соседнего района год назад.

О нападении с ножом на восемь человек в Ветланде стало известно ранее в этот день. Трое пострадавших получили серьезные ранения. Раненые были госпитализированы.

Полиция установила местонахождение подозреваемого в нападении, при задержании он получил ранение в ногу. Также правоохранители провели в его квартире обыск, сообщает Aftonbladet.

По данным полицейских, в основе преступления могли быть террористические мотивы. Однако пока нападение классифицируется как покушение на убийство.

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