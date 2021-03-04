В отношении лидера оппозиции Армении применили подписку о невыезде

Лидеру оппозиции Армении Вазгену Манукяну избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом в четверг, 4 марта, сообщили в пресс-службе Следственного комитета страны.

Уточняется, что политику вменяют в вину публичные призывы к свержению конституционного строя.

«Вазгену Манукяну предъявлено обвинение по ст. 301 УК Армении («Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя»)», — указали следователи.

Как отмечает «Sputnik Армения», 4 марта суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Накануне стало известно, что против Манукяна было возбуждено уголовное дело. По словам представителя партии «Дашнакцутюн» Гегама Манукяна, данный факт можно назвать абсурдом со стороны властей.

В тот же день сообщалось, что в митинге оппозиции в Ереване участвует около 8 тыс. человек. Они собрались возле парламента, где состоялся правительственный час с участием премьер-министра Никола Пашиняна, отставки которого требуют собравшиеся.

Ситуация в стране стала более напряженной 25 февраля, когда ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки Пашиняна. Он, в свою очередь, усмотрел в этом попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы с акциями протеста, а Оника Гаспаряна — уйти с поста начальника Генштаба ВС Армении. Президент страны указ Пашиняна об увольнении начальника Генштаба не подписал.

1 марта Пашинян выступил перед своими сторонниками на митинге в центре Еревана. Там он назвал требование Генштаба ВС о своей отставке результатом влияния со стороны бывших властей и попросил прощения у соотечественников за допущенные правительством ошибки.

Объединенная оппозиция Армении, в свою очередь, 2 марта выступила с заявлением, в котором потребовала экстренной встречи с президентом республики Арменом Саркисяном.

Оппозиция обвиняет премьер-министра в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.