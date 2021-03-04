Эксперты назвали число попадающих под налог на роскошь авто

Эксперты аналитического агентства «Автостат» провели исследование и выяснили, что каждый десятый реализованный в 2020 году в России новый легковой автомобиль может попасть под действие налога на роскошь. Так, из 1 486 600 проданных машин 146,5 тыс. имеют среднюю цену более 3 млн рублей.

Напомним, что повышающие коэффициенты на транспортный налог для владельцев дорогих автомобилей (или налог на роскошь) вступили в силу в 2014 году. Так, владельцы машин за 3–5 млн рублей и не старше одного года должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. Для машин за 5–10 млн рублей и возрастом до пяти лет предусмотрен налог в двойном размере, а для моделей по цене 10–15 млн рублей и возрастом 10–20 лет — в тройном.

В феврале 2021 года в Министерстве промышленности и торговли России составили обновленный список автомобилей, попадающих под налог на роскошь. Так, список пополнился длиннобазными минивэнами Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller, топ-версиями Skoda Kodiaq, Mazda CX-9, Honda Pilot, Kia Mohave и Toyota Fortuner. Также налог придется заплатить владельцам базовых версий BMW 3-Series и Mercedes-Benz С-Класса.

Сейчас в список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, входят 1387 моделей средней стоимостью от 3 млн рублей.

2 марта сообщалось, что в России в январе 2021 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля составила 1,803 млн рублей. Это на 13,3% больше, чем за тот же месяц прошлого года.