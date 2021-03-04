Минсельхоз спрогнозировал восстановление производства мяса птицы и яиц к маю

Восстановление производства мяса птицы и яиц в России ожидается к маю текущего года, что поспособствует стабилизации цен. Об этом в четверг, 4 марта, сообщила пресс-служба Минсельхоза России.

В ведомстве отметили, что птицеводческая отрасль в стране развивается динамично, ежегодно демонстрируя рост производства мяса и яиц. Это, в свою очередь, позволило выйти на полную самообеспеченность. Также в Минсельхозе указали на то, что цены на продукцию в последние годы сохранялись на стабильном уровне, а в 2020 году были даже ниже, чем за год до этого.

«В настоящее время на российском рынке наблюдается определенный дисбаланс спроса и предложения. Это обусловлено, с одной стороны, увеличением объемов потребления мяса птицы и яйца как наиболее доступных источников животного белка, с другой стороны, некоторым сокращением производства на фоне ухудшения эпизоотической ситуации. По оценке Минсельхоза, полное восстановление производства в отрасли ожидается к маю, что будет дополнительно способствовать стабилизации цен», ― подчеркнули в пресс-службе.

Дополнительным фактором повышения цен в Минсельхозе назвали вспышки птичьего гриппа, наблюдаемые в данный момент в странах Евросоюза, которые выступают основными поставщиками инкубационного яйца для российских бройлерных птицефабрик. Сложившаяся ситуация вызвала необходимость корректировки географии поставок. При этом в министерстве указали на то, что внутренние потребности страны обеспечиваются на 80% за счет собственного производства.

Ранее, 2 марта, генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов заявил, что крупнейшие российские птицеводы договорились не повышать отпускные цены на социально значимые продукты на протяжении двух месяцев.

Также, по его словам, в союзе попросили Минсельхоз и кабмин РФ о мерах поддержки, включая повышение лимита по льготным инвесткредитам и пролонгацию этих кредитов. Кроме того, в союзе надеются на льготы для производителей за 1 кг произведенной продукции. Лахтюхов добавил, что целью является не установление определенных цен, а отсутствие их роста.

1 марта Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила поручение первого вице-премьера Андрея Белоусова и начала проверку производителей мяса курицы и куриных яиц на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства.

Ранее в тот же день Белоусов дал ФАС поручение оперативно проверить производителей куриного мяса и яиц на предмет обоснованности повышения цен и злоупотребления доминирующим положением. В Минсельхозе 17 февраля сообщали, что стоимость мяса птицы и яиц может вырасти, но сохранится в рамках продовольственной инфляции.