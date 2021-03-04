Мурашко оценил работу системы здравоохранения в Туве

Система здравоохранения в Туве изменилась в лучшую сторону. Такую оценку работе медиков дал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в разговоре с «Известиями» в четверг, 4 марта.

«Сейчас открывается новый терапевтический корпус, который работал в период ковида. Неплохая укомплектованность персоналом. Студенты возвращаются после обучения в других городах. Но есть дисбаланс в сельской местности. Мы сегодня обсуждали, как увеличить привлекательность, в том числе финансовое стимулирование. Программа «Земский доктор» здесь действует, все объемы полностью выполнены в прошлом году. Просят показатель увеличить — мы будем смотреть, что еще можно сделать», — рассказал министр.

По словам главы ведомства, средняя продолжительность жизни в регионе за последние 20 лет увеличилась с 54 до 69 лет. Рост значительный, но пока что показатель ниже, чем по России, отметил Мурашко.

Кроме того, министр сообщил, что Тува уже израсходовала 90% поставленных вакцин, на данный момент ведутся переговоры о новой поставке.

Федеральный Минздрав рекомендовал местным властям активнее работать с категорией граждан 60+, в том числе приглашать их на процедуру вакцинации. Именно эти пациенты чаще всего имеют тяжелые осложнения, заболевание протекает в более тяжелой форме, добавил глава ведомства.

10 февраля президент РФ Владимир Путин призвал эффективно использовать средства, направленные на модернизацию первичного звена здравоохранения. По его словам, в 2021 году на озвученную цель намерены потратить 90 млрд рублей, а за пять лет — 550 млрд рублей.