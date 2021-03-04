В МИД Словакии извинились за шутку премьера о передаче РФ Закарпатья

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок принес извинения за шутку, произнесенную премьер-министром страны Игором Матовичем о передаче Закарпатья России в обмен на вакцину «Спутник V». Соответствующая публикация в четверг, 4 января, появилась в аккаунте главы МИДа в Facebook.

«Я сегодня общался со своим украинским партнером, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Я извинился перед ним за неуместные высказывания премьер-министра Словацкой Республики Игоря Матовича в адрес Украины», — написал он.

Как добавил Корчок, за несколько дней до инцидента министры провели встречу в Киеве и очень хорошо пообщались.

Ранее в этот же день стало известно, что жителей Украины разозлила шутка премьер-министра Словакии. В соцсетях они раскритиковали политика, сочтя его заявление притязанием на чужие территории.

Инцидент произошел, когда в ходе интервью Матовичу задали вопрос о том, что Россия может получить за вакцину. Матович в шутку ответил, что готов передать РФ Закарпатскую Украину.

Высказывание прокомментировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, обвинив словацкого премьера в желании испортить дружеские отношения между странами. Также министерство вызвало временного поверенного в делах Словакии в Киеве Матуша Корбе, выразив ему протест.

1 марта, сообщалось, что Словакия зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». В этот же день стало известно, что Словакия, вероятно, начинает применять российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», не дожидаясь регистрации препарата в ЕМА.

29 июня 1945 года Советский Союз и Чехословакия заключили договор, в соответствии с которым Закарпатская Украина вошла в состав Украинской ССР.