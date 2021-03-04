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Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Ижевске

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В ДТП с участием пассажирского автобуса в Ижевске пострадали девять человек. Об этом в четверг, 4 марта, ТАСС рассказали в республиканском ГУ МЧС России.

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Авария произошла ранее в этот день на перекрестке улиц Удмуртская и Буммашевская. Пассажирский автобус маршрута № 36 врезался в опору уличного освещения, пишет RT. В момент ДТП в салоне автобуса находилось порядка 30 человек. Травмы получили, по предварительным данным, девять человек, детей среди них нет. Пострадавших доставили в больницу, отмечает телеканал «360».

В МЧС отметили, что прибывшие на место аварии пожарно-спасательные подразделения оказывали пострадавшим первую помощь, а также отключили аккумуляторную батарею автобуса. На месте случившегося работают сотрудники ГИБДД, пишет REGNUM. Они осуществляют регулирование дорожного движения и устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Предварительно установлено, что 37-летняя водитель автобуса марки «Нефаз» не справилась с управлением и наехала на опору линии электропередачи, пишет «Газета.ру».

По факту аварии начала проверку прокуратура Индустриального района Ижевска. В надзорном ведомстве проверят исполнение перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения, режим труда и отдыха водителей, их медосмотры, техническое состояние автобусов и соблюдение лицензионных требований.

Как пишет сайт kp.ru, 27 февраля недалеко от места этого ДТП произошла подобная авария. Автобус с пассажирами также въехал в световую опору на перекрестке Удмуртской и Буммашевской улиц. Тогда было около 10 пострадавших, одну женщину госпитализировали с закрытым переломом грудной клетки.

Ранее 4 марта сообщалось, что в Приморском крае произошло массовое ДТП с участием 15 автомобилей, среди которых были два автомобиля скорой помощи. Одна из участниц аварии обратилась за медицинской помощью.

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