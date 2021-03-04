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США хотят диалога с КНР и РФ по вопросам стратегической стабильности

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США ждут диалога с Россией и Китаем — об этом говорится в документе о переходных положениях плана по нацбезопасности, который опубликовал Белый дом. Вашингтон готов обсудить вопросы стратегической стабильности. Однако обе страны называют главными угрозами для Штатов. Белый дом считает, что Москва продолжит играть дестабилизирующую роль на мировой арене, передает телеканал «Известия». США считают, что Пекин становится всё более агрессивным. США произведут оценку возможностей своих вооруженных сил. Модернизацию связывают с вызовами РФ и КНР. Опасными игроками также считают Иран и КНДР.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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