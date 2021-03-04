Счетная палата назвала логичным введение налога для глобальных IT-компаний

Введение нового «цифрового налога» для глобальных IT-компаний ― это логичный шаг после обложения налогом на добавленную стоимость (НДС). Об этом в четверг, 4 марта, заявили «Известиям» в Счетной палате России.

В ведомстве напомнили, что с 2017 года в Налоговом кодексе РФ введена ст. 174.2 «Особенности исчисления и уплаты налога (НДС) при оказании иностранными организациями услуг в электронной форме».

Также в Счетной палате отметили, что если до 1 января 2019 года российские компании и предприниматели в случае покупки услуг в электронной форме у нерезидентов выступали налоговыми агентами по уплате НДС ― сами удерживали НДС со стоимости услуг, перечисляли его в бюджет и направляли иностранным поставщикам очищенную от НДС сумму, то после этой даты иностранный поставщик должен самостоятельно встать на налоговый учет в России и уплачивать в российский бюджет НДС с электронных услуг.

«Обложение налогом на добавленную стоимость услуг в электронной форме ― это первый шаг к выравниванию условий налогообложения отечественных и зарубежных компаний. Логично, что вторым шагом должно стать налогообложение прибыли. Однако для полноценного администрирования таких доходов потребуется обеспечить эффективный международный обмен информацией», ― отметили в ведомстве.

При этом в Счетной палате подчеркнули, что в настоящее время СП России не располагает аналитическими материалами или информацией, которая бы позволила сделать однозначный вывод о возможности полноценно проконтролировать правильность исчисления и уплаты налогов с таких доходов, в том случае если налогоплательщик их задекларирует.

Ранее в этот день сообщалось, что в правительстве России состоялось совещание с представителями индустрии информационных технологий о введении так называемого налога на Google.

Подчеркивалось, что новый «цифровой налог» — это мероприятие, которое входит во второй пакет мер поддержки отрасли. Предполагается взимать дополнительную плату с компании, которая пользуется данными россиян и формирует рекламную политику на территории РФ. Уточнялось, что полученные средства направят на поддержку IT-сферы в России, а само решение, как ожидается, будет принято до середины 2021 года.

Также указывалось, что в ходе совещания обсуждался вопрос перераспределения финансов с НДС, который взимается на оказание иностранными организациями услуг в электронной форме.

12 февраля в Роскомнадзоре сообщили, что предложения по введению цифрового налога в России для иностранных IT-компаний могут быть представлены до 1 августа.