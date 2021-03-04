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В Chery рассказали о кроссовере Tiggo 8 Pro для России

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Китайская компания Chery распространила информацию о двигателях для нового кроссовера Tiggo 8 Pro, который будет представлен на российском рынке в 2021 году.

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Как говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 4 марта, в России семиместный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro будет доступен с двумя вариантами бензиновых силовых агрегатов — турбированным двигателем 1,6 л в сочетании с семиступенчатой роботизированной коробкой передач и турбированным двигателем объемом 2,0 л в паре с вариатором.

Отмечается, что у автомобиля с двигателем 1,6 л разгон от 0 до 100 км/ч занимает 8,9 с. Расход топлива в смешанном режиме эксплуатации не превышает 7 л на 100 км.

Кроссовер Chery Tiggo 8 Pro с мотором объемом 2,0 л разгоняется от 0 до 100 км/ч за 10 с. Расход топлива на каждые 100 км в смешанном режиме эксплуатации — 8,2 л.

Над внешностью модели Tiggo 8 Pro работала международная команда дизайнеров под руководством Стива Юма, в бэкграунд которого входит опыт работы в компаниях General Motors, Ford, Hyundai, Buick of China и South Korea.

Автомобиль получит решетку радиатора, выполненную в оригинальном стиле 3D-матрицы. Внутренний дизайн LED-фар ближнего и дальнего света включает в себя двойные сверкающие лезвия. Функция статического освещения поворотов реализована с помощью противотуманных LED-фар, что значительно улучшает видимость и облегчает маневрирование в темное время суток.

Кроссовер Chery Tiggo 8 Pro построен на платформе T1X. Длина модели составляет 4722 мм, ширина — 1860 мм, высота — 1746 мм. Колесная база достигает 2710 мм. Клиренс равен 190 мм.

25 января сообщалось, что Chery планирует начать продажи на российском рынке нового седана Arrizo 5.

Автомобиль Chery Arrizo 5 стал единственным китайским седаном, получившим оценку в рейтинге качества автомобилей JD Power 2020 China Initial Quality Study SM (IQS). Данный факт и выступил аргументом для рассмотрения представления седана Arrizo 5 на российском рынке.

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