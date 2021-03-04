Умер изучавший челябинский метеорит профессор Дудоров

Доктор физико-математических наук, профессор Челябинского государственного университета Александр Дудоров, изучавший упавший в 2013 году под Челябинском метеорит, скончался на 75-м году жизни. Об этом в четверг, 4 марта, сообщает пресс-служба вуза.

«Накануне, 3 марта, на 75-м году жизни скончался доктор физико-математических наук, профессор Челябинского государственного университета, заведующий кафедрой теоретической физики физического факультета Александр Дудоров. Выдающийся астрофизик внес существенный вклад в науку, последние его исследования были связаны с метеоритом «Челябинск», — заявили в университете.

В пресс-службе подчеркнули, что в теоретических и полевых исследованиях метеорита «Челябинск» Дудоров сыграл ведущую роль. Результаты исследований были не только опубликованы в серии научных статей, но и изложены в монографии «Челябинский суперболид».

Международный астрономический союз за вклад в изучение метеорита «Челябинск» присвоил имя Dudorov открытому в 1981 году астероиду Главного пояса 8795 (1981 E09).



«Удостоен премий Hooker Distinguished Visiting Professor и имени Роберта Годдарда за вклад в изучение челябинского болида, награжден медалью «За активное участие в международном научном сотрудничестве» Академии наук», — говорится в сообщении.

Кроме того, в вузе отметили, что Дудоров всю свою жизнь посвятил науке, став автором более 200 научных и методических работ, и был одним из пионеров теоретических исследований магнитогазодинамических процессов в межзвездной среде. Также он основал при университете научную школу по теме звездообразования и совместно с коллегами разработал теорию остаточного магнитного поля. Речь идет о поле, в котором магнитное поле недавно появившихся по астрономическим меркам звезд рассматривается как индукционно усиленное магнитное поле протозвездных облаков.

Метеорит упал в Челябинской области 15 февраля 2013 года. Самый крупный осколок был обнаружен на дне озера Чебаркуль, он выставлен в областном историческом музее. По данным ученых, возраст метеорита составляет 4,5 млрд лет.

В середине февраля 2021 года специалисты Уральского геологического музея представили результаты изучения фрагментов метеорита. Ученые установили, что при падении метеорит сопровождал рой небольших фрагментов. Значит, болид столкнулся с другим астероидом еще до прилета в атмосферу Земли.

При этом за годы, проведенные на нашей планете, метеорит стабилизировался и перестал окисляться и рассыпаться.