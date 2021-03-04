В Киргизии заявили о взломе страницы президента страны в Facebook

Хакеры взломали личную страницу президента Киргизии Садыра Жапарова в соцсети Facebook. Об этом в четверг, 4 марта, «РИА Новости» сообщила пресс-секретарь лидера страны Галина Байтерек.

По ее словам, неизвестные злоумышленники оставляли комментарии со страницы Жапарова под различными постами, пишет RT.

«Глава государства не имеет никакого отношения к последним комментариям, которые были размещены с его страницы в Facebook», — заявила пресс-секретарь.

Байтерек отметила, что Садыр Жапаров относится с уважением ко всем высказываемым в обществе мнениям, включая критические, поэтому никогда бы не позволил себе комментарии подобного характера. Пресс-секретарь президента Киргизии не уточнила, о каких конкретно высказываниях идет речь, пишет сайт kp.kg.

Как отмечает «Газета.ру», в конце февраля неизвестные взломали аккаунт депутата Сергея Неверова. По его словам, попыток взлома было несколько в разных соцсетях, даже из Индии. По его словам, обычно взломщики в обмен на возвращение аккаунта просят денег, но в данном случаев они «решили «повеселиться» в комментариях и личной переписке».

Сайт kp.ru напомнил, что в октябре 2020 года голландский хакер взломал аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в Twitter. При этом взломщик действовал методом простого подбора и перебирал различные варианты.

17 февраля партнер агентства по управлению репутацией и мониторингу социальных сетей Digital Guru Ольга Соколова рассказала о фатальных ошибках, которые допускают пользователи социальных сетей. По словам специалиста, истории с безоглядной публикацией в соцсетях чувствительного контента могут закончиться плачевно.