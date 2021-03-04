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Диетолог перечислила безопасные для употребления перед сном продукты

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Перед сном допускается употребление продуктов, содержащих легкоусвояемый белок, это не отразится на фигуре. Об этом в четверг, 4 марта, рассказала диетолог и врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

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Она пояснила, что ночью в организме все процессы, включая пищеварительный, осуществляются медленнее, поэтому лучше съесть, например, мясо из детского питания, чтобы наутро не испытывать тяжесть и снижение аппетита.

Также, по словам врача, можно использовать специальные коктейли, заменяющие прием пищи на 200–300 килокалорий.

«Но не белковый. Полноценный легкий прием пищи. Он максимально удобный для тех, у кого бешеный ритм», — подчеркнула Дианова в беседе с телеканалом «Звезда» .

Она посоветовала на ночь употреблять рыбу, омлет с овощами или творог. Также можно съесть банан с парой ложек ореховой пасты. Однако диетолог подчеркнула, что осторожнее следует быть людям с диабетом.

Мясо и птицу эксперт призвала оставить для других приемов пищи, так как они будут тяжело усваиваться желудком в ночное время, пишет «Газета.ру».

Ранее в марте американские диетологи заявили, что для обеспечения здоровой жизни необходимо съедать две порции фруктов и три порции овощей в день. При этом они отметили, что наибольшей пользой обладают зеленые листовые овощи, включая шпинат, салат и капусту, цитрусовые, ягоды и морковь.

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