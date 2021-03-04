ФМБА завершило первый этап доклинических испытаний вакцины от COVID-19

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) завершило первый этап скрининговых доклинических испытаний своей вакцины против COVID-19. Об этом в четверг, 4 марта, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

«Закончен первый этап скрининговых доклинических исследований (специфическая иммуногенность, активация гуморального и Т-клеточного иммунитета, первичная безопасность), а также исследование по характеризации рекомбинантных антигенов относительно связывания с природными рецепторами и вируснейтрализующей активности антител, индуцированных данными антигенами, созданных прототипов вакцин на основе рекомбинантных белков», — отмечается в сообщении.

Ранее, 3 марта, глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что специалисты центра работают над созданием лекарства для профилактики коронавирусной инфекции, которое будет производиться в виде спрея для носа и рта. Она отметила, что использовать лекарство можно будет в течение первых недель болезни в виде ингаляции.

1 марта Скворцова сообщила о том, что ФМБА завершит первую фазу клинических исследований препарата против коронавируса «Мир-19» к середине марта. Она рассказала, что разрешение на доклинические исследования было получено еще в конце декабря 2020 года, работа была начата сразу после Нового года.

Глава агентства добавила, что клинические испытания собственной вакцины ФМБА планируется начать в июле. В настоящее время, по словам главы агентства, получена первая рецептура этого препарата.

30 декабря 2020 года глава ФМБА в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявила, что агентство разрабатывает рекомбинантную вакцину против коронавируса, действие которой «реализуется не через антителообразование преимущественно, а через клеточный иммунитет». Скворцова выразила надежду на то, что в I квартале 2021 года получится завершить доклинические испытания этой вакцины.