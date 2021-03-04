Более 112 млн тестов на COVID-19 провели в России

В России провели более 112 млн тестов, которые позволяют выявить COVID-19 в организме. Об этом в четверг, 4 марта, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации проведено более 112,1 млн тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 343 тыс. исследований были проведены за прошедшие сутки. На сегодняшний день около 545,9 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением.

Ранее, 2 марта, член-корреспондент РАН Александр Горелов отметил, что не более 10% жителей России имеют антитела к коронавирусной инфекции. По его словам, в некоторых регионах показатель населения, имеющего антитела к COVID-19, может достигать 25%. Ученый подчеркнул, что пока можно делать заявления только о приблизительном уровне иммунитета.

В тот же день кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский спрогнозировал, что иммунитет к коронавирусу у 60% населения России сформируется ко второй половине 2021 года. По его словам, формироваться коллективный иммунитет будет при помощи двух механизмов. Первый — это перенесенный человеком коронавирус, в том числе и бессимптомно.