На Украине раскритиковали премьера Словакии за шутку о передаче РФ Закарпатья

Жителей Украины разозлила шутка премьер-министра Словакии Игора Матовича о передаче России части украинской территории в обмен на вакцину «Спутник V».

В ходе интервью политику задали вопрос о том, что Россия может получить за вакцину. Матович в шутку ответил, что готов передать РФ Закарпатскую Украину.

Высказывание прокомментировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, обвинив словацкого премьера в желании испортить дружеские отношения между странами. Также министерство вызвало временного поверенного в делах Словакии в Киеве Матуша Корбе, выразив ему протест.

В Сети же сочли заявление Матовича притязанием на чужие территории.

«Вот мне просто интересно, а получила ли Словакия «ноту протеста» после таких высказываний премьер-министра? Где реакция дипломатической службы после такого публичного унижения нашей Родины?» — отметила одна из комментаторов под публикацией Кулебы в Twitter.

«Об Украину ноги в очередной раз вытерли, спасибо власти», — возмутился другой пользователь.

1 марта, сообщалось, что Словакия зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». В этот же день стало известно, что Словакия, вероятно, начинает применять российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», не дожидаясь регистрации препарата в ЕМА.

29 июня 1945 года Советский Союз и Чехословакия заключили договор, в соответствии с которым Закарпатская Украина вошла в состав Украинской ССР.