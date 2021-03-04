Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
ФМБА завершило первый этап доклинических испытаний вакцины от COVID-19
Общество
В Госдуме предложили отменить всероссийские проверочные работы
Общество
Более 112 млн тестов на COVID-19 провели в России
Мир
Помпео допустил свое участие в президентских выборах 2024 года
Экономика
В России предложили ввести «налог на Google»
Экономика
Минэкономразвития предложило расширить функционал госуслуг
Экономика
В России подготовили план для угольной отрасли по сокращению экологического вреда
Мир
На Украине обнаружили случаи заболевания новым штаммом COVID-19
Мир
Туристов эвакуировали из мавзолея Тадж-Махал из-за угрозы взрыва

Движение в районе Хабаровска парализовано из-за массового ДТП

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Движение оказалось парализовано в южной части Хабаровска. В Индустриальном районе на улице Суворова столкнулись пять автомобилей.

Как пишет ИА AmurMedia со ссылкой на правоохранительные органы, авария произошла в утренний час пик недалеко от остановки «Вторсырье». Есть пострадавшие. По некоторым данным, с места аварии госпитализировали двух водителей и одного пассажира. Не исключено, что пострадавших больше. Информация уточняется.

Очевидцы утверждают, что пробка начинается от «Южного парка» и тянется до школы №52.

Агентство напоминает, что в августе прошлого года в Индустриальном районе Хабаровска также произошло крупное ДТП. Водитель Toyota Town Ace Noah на регулируемом перекрестке при повороте налево на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу автобусу, двигавшемуся навстречу. В результате ДТП 68-летний мужчина за рулем минивэна получил многочисленные травмы. Пострадала также пассажирка автобуса.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021