Движение в районе Хабаровска парализовано из-за массового ДТП

Движение оказалось парализовано в южной части Хабаровска. В Индустриальном районе на улице Суворова столкнулись пять автомобилей.

Как пишет ИА AmurMedia со ссылкой на правоохранительные органы, авария произошла в утренний час пик недалеко от остановки «Вторсырье». Есть пострадавшие. По некоторым данным, с места аварии госпитализировали двух водителей и одного пассажира. Не исключено, что пострадавших больше. Информация уточняется.

Очевидцы утверждают, что пробка начинается от «Южного парка» и тянется до школы №52.

Агентство напоминает, что в августе прошлого года в Индустриальном районе Хабаровска также произошло крупное ДТП. Водитель Toyota Town Ace Noah на регулируемом перекрестке при повороте налево на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу автобусу, двигавшемуся навстречу. В результате ДТП 68-летний мужчина за рулем минивэна получил многочисленные травмы. Пострадала также пассажирка автобуса.