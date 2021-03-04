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Эксперт рассказал об удачных подарках женщинам на 8 Марта

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Индивидуальный подход к вопросу подарков на 8 Марта позволит сделать приятный сюрприз и правильно подобрать необходимую для женщины вещь. Об этом в четверг, 4 марта, рассказали опрошенные «РИА Новости» эксперты.

«Для кого-то приятным сюрпризом станет семейный ужин в окружении любимых людей, для кого-то — поход в необычный ресторан, путешествие или даже совместное покорение новых вершин, спортивных, интеллектуальных», — заявил генеральный директор крупного event-агентства Егор Доброгорский.

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Он также отмечает, что для женщин-коллег мужчинам придется постараться, так как на данный момент уже сложились некоторые «офисные традиции», от которых следует уходить. Эксперт рекомендует вернуться к истокам праздника и вспомнить его значение.

«Например, в прошлом году одна из крупных российских IT-компаний облегчила задачу по поздравлению с гендерными праздниками и выбрала одинаковые подарки на 23 февраля и 8 марта — беспроводные наушники», — вспомнил специалист.

К сожалению, по словам Доброгорского, руководство предпочитает дарить женщинам цветы или сладости, тогда как отличным вариантом может стать курс повышения личной эффективности или тренинг для усовершенствования профессиональных навыков.

«Если вам все-таки захочется добавить нотку легкости — никто не помешает устроить небольшой фуршет и личные поздравления сотрудниц с цветами, кенди-баром и фотозоной», — заключил эксперт.

Арт-терапевт, психолог Татьяна Потемкина советует мужчине прислушаться к любимой женщине и применить фантазию. К примеру, по ее словам, хорошо подойдут билеты в театр, мастер-класс интересного художника, курс по литературе или подарочная карта, главное — соответствие вкусам избранницы.

Доктор социологических наук, психолог Людмила Полянова рассказала про иммерсивные шоу, которые смогут подарить незабываемые эмоции всем участникам мероприятия. Кроме того, по ее мнению, в условиях удаленной работы или отсутствия возможности выйти из дома хорошим вариантом будут онлайн-курсы.

Ранее, 3 марта, сообщалось, что аналитики Wildberries заметили, что россияне приобретают к 8 Марта стереотипные подарки для женщин, к которым относятся сковородки и конфеты.

2 марта психолог Юлия Кочетова составила список худших подарков женщинам на праздник, и самыми банальными оказались сладости. Она добавила, что ненужные сувениры, к числу которых относятся мягкие игрушки и статуэтки, также могут не понадобиться женщине. А подарок в виде техники для кухни может вызвать подозрения у хозяйки насчет усовершенствования ее навыков в быту.

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