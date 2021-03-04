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В организме пациентов с лейкемией коронавирус может оставаться более полугода

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Коронавирусная инфекция способна жить в организме больных лейкемией более шести месяцев, что увеличивает риски ее мутации и неуязвимость для антител в течение всей жизни пациента, выяснили ученые из Университета Южной Калифорнии. Результаты исследования опубликованы во вторник, 2 марта, на портале medRxiv.

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Так, специалисты обнаружили, что у троих пациентов с раком крови коронавирус задержался в организме минимум на 162 дня. Речь идет о молодом человеке, а также мальчике и девочке дошкольного возраста.

По данным ученых, дети и взрослые с подорванной иммунной системой особенно уязвимы перед COVID-19.

«Столь длительное присутствие вируса в их организме повышает вероятность того, что он станет неуязвимым для антител благодаря новым мутациям», — говорится в исследовании.

3 марта стало известно, что люди со II группой крови больше подвержены риску заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют результаты исследования бостонских врачей из больницы Brigham and Women's.

Вместе с этим 18 февраля врач общей практики Европейского медицинского центра Анна Кулинкович рассказала, что в соответствии с выводами ученых люди с I группой крови реже болеют коронавирусом.

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