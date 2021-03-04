Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
В России подготовили план для угольной отрасли по сокращению экологического вреда
Интернет
Facebook снимет запрет на политическую рекламу в США
Мир
В США заявили о готовности Байдена «жестко» подталкивать Украину к реформам
Авто
В Москве уберут таблички «Фотовидеофиксация»
Мир
Блинкен обвинил Китай в недостаточной прозрачности в вопросе пандемии
Происшествия
В Приморье произошло массовое ДТП с 15 автомобилями
Общество
Почти половина мужчин в России заявила о ненужности работы для женщин
Происшествия
В Сочи сгорели торговые павильоны на площади 400 кв. м
Спорт
UFC уволил Алистара Оверима и Джуниора Дос Сантоса
Сюжет:

Помпео допустил свое участие в президентских выборах 2024 года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что, в случае если экс-глава государства Дональд Трамп не выдвинет свою кандидатуру на выборах в 2024 году, он сам может принять участие в президентской гонке. Об этом в четверг, 4 марта, сообщает Fox News.

Не так страшен Джо: российский рынок проигнорировал победу Байдена
Новый президент США не напугал бизнес

«Я всегда был готов к борьбе. Я забочусь об Америке», — отметил Помпео в эфире телеканала.

Он также подчеркнул, что продолжает стремиться наводить общественный порядок в рамках консервативного движения, частью которого, по его словам, американское общество уже давно является.

1 марта Дональд Трамп заявил, что сменивший его на президентском посту Джо Байден провел самый худший месяц на должности главы государства в современной истории США. По его мнению, новая администрация уже доказала, что они «против рабочих мест, против семьи, против границ, против энергетики, против женщин, против науки».

В тот же день Трамп отметил, что прошедшие в ноябре 2020 года президентские выборы были сфальсифицированы, а верховный суд и другие суды не захотели ничего с этим сделать. Трамп призвал провести реформы.

28 февраля Майк Помпео заявил, что ряд шагов администрации президента США Джо Байдена ослабят американскую экономику и дадут преимущество Китаю. В тот же день Трамп рассказал о том, что его политическая карьера еще не закончилась. Он подчеркнул, что не будет создавать какую-либо новую политическую партию.

Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена 46-м президентом США 7 января. В Вашингтоне 20 января прошла церемония его инаугурации. Байден принес присягу на верность конституции и стране. После этого над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021