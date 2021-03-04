В России предложили ввести «налог на Google»

В правительстве России состоялось совещание с представителями индустрии информационных технологий о введении так называемого «налога на Google». Об этом в четверг, 4 марта, сообщают «Ведомости» со ссылкой на участников мероприятия.

«Новый налог — это мероприятие, которое входит во второй пакет мер поддержки отрасли, его кодовое название — «Цифровой налог». Предполагается взимать дополнительную плату с компании, которая пользуется данными россиян и формирует рекламную политику на территории РФ. Например, при анализе поведения пользователя в Сети для запуска контекстной рекламы», — отметил один из участников совещания.

Уточняется, что полученные средства направят на поддержку IT-сферы в России. Решение ожидается принять до середины 2021 года, подчеркнул собеседник газеты.

Другой источник, присутствующий на совещании, проведенном вице-премьером страны Дмитрием Чернышенко, сообщил, что в ходе мероприятия обсуждался вопрос перераспределения финансов с НДС, который взимается на оказание иностранными организациями услуг в электронной форме.

Осенью 2020 года бизнес предложил расширить круг компаний, на которые распространяется налоговый маневр для IT. Льготы стоит предоставить фирмам, софт которых предназначен для распространения рекламы и предложений о товарах и услугах, а также на производителей электроники. Соответствующее предложение направила «Деловая Россия» главе Минфина Антону Силуанову.