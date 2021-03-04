На Украине объяснили живучесть пророссийских настроений

На Украине до сих пор осталось много пророссийски настроенных граждан, потому что они видят улучшение ситуации в экономике России за последние 20 лет. Об этом 3 марта заявил украинский политолог Сергей Белашко.

Такую точку зрения он высказал, комментируя результаты опроса Киевского международного института социологии, согласно которым более 40% жителей Украины относятся к России положительно и примерно столько же — отрицательно.

«Почему в том же Харькове и Харьковской области так сильны пророссийские настроения? Потому что рядом российский Белгород, валовый внутренний продукт которого в советское время был в два раза или даже более ниже, чем в Харькове, а сейчас он в два раза выше. Вот как бы и всё, в четыре раза изменилось соотношение, и всем понятно, где богатый сосед», — сказал он в эфире телеканала «Первый Казацкий».

Ранее в четверг генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров в интервью «Известиям» рассказал, что Китай, Белоруссия и Казахстан воспринимаются россиянами как самые дружественные страны, а недружественными воспринимаются США, Великобритания и Украина.

К иностранным лидерам, которым россияне скорее симпатизируют, относятся Си Цзиньпин, Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко.