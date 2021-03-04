Первую площадку для выгула собак оборудуют в центре Биробиджана

Власти Биробиджана пообещали оборудовать в центре города площадку для выгула собак. Она появится в этом году. Проект воплотят на территории городского парка. В Биробиджане пока нет оборудованных площадок для выгула домашних питомцев.

Глава организации «Добрые руки» Ольга Батенкова рассказала ИА EAOMedia, что площадки для выгула собак являются важным элементом городской среды. Сейчас владельцы выгуливают питомцев в лесопарковых зонах но это не гарантирует того, что животное не убежит, не будет контактировать с дикими и не бросится на прохожих. На площадке, где есть забор, собака будет чувствовать себя более уверенно, а хозяин сможет расслабиться.

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