В США заявили о готовности Байдена «жестко» подталкивать Украину к реформам

Президент США Джо Байден готов подталкивать в «жесткой форме» Украину к реализации собственного потенциала. Об этом заявил бывший посол Соединенных Штатов в Киеве Стивен Пайфер.

«Байден готов подталкивать Украину к реформам и, возможно, даже порой в жесткой форме с хорошими намерениями для реализации ключевых шагов», — цитирует американского дипломата агентство «Укринформ» в четверг, 4 марта.

Он отметил, что замедление реформ в стране за последний год вызывает беспокойство на Западе.

По словам Пайфера, подобные «жесткие методы», которые позволят Киеву провести необходимые мероприятия, направленные на сдерживание коррупции, будут полезны стране. Однако не все, по его мнению, могут приветствовать давление Вашингтона в данных вопросах.

«Джо Байден является именно тем партнером, который сейчас необходим Украине», — заключил экс-посол США.

Ранее, 1 марта, стало известно, что новая американская администрация решила предоставить Украине еще $125 млн в качестве нового пакета военной помощи. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отметил, что пакет включает усилия по подготовке, оснащению и инструктажу, чтобы помочь Украине «сохранить территориальную целостность страны, обеспечить охрану ее границ».

24 февраля начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Корнейчук заявил, что Украине важны достижения совместимости армии с военными формированиями альянса, а также получение финансовой помощи. Он отметил, что практическая и материально-техническая помощь от альянса является приоритетной. В связи с этим в 2021 году Украина будет продолжать проводить реформы по стандартам НАТО.