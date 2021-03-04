Facebook снимет запрет на политическую рекламу в США

Facebook с 4 марта снимает блокировку политической рекламы в американском сегменте интернета, говорится 3 марта на сайте социальной сети.

«В четверг, 4 марта, мы возобновляем рекламу политических, избирательных и социальных вопросов в США. Мы ввели этот временный запрет после выборов в ноябре 2020 года, чтобы избежать путаницы или злоупотреблений», — сказано в тексте.

Запрет на размещение рекламы политического характера в Facebook действовал с 27 октября и несколько раз продлевался. Отмечалось, что мера принята в целях борьбы с распространением дезинформации и попытками косвенно повлиять на настроения американских избирателей перед президентскими выборами, прошедшими 3 ноября.

В январе Facebook на несколько дней запретила рекламу защитного снаряжения и оружейных аксессуаров в преддверии инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена, которая была запланирована на 20 января.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. За кандидата от демократов Джо Байдена проголосовали 306 выборщиков, Дональд Трамп получил 232 голоса. 7 января конгресс утвердил избрание Байдена американским президентом.