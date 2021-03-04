Госсекретарь США оценил позицию Ирана по ядерной сделке

Иран выбрал «неправильное направление» в ситуации с ядерной сделкой. Такое заявление сделал госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в интервью PBS, стенограмма опубликована на сайте Госдепа в среду, 3 марта.

На вопрос о влиянии атаки на американскую базу в Ираке на стремление США призвать Иран к переговорам и отмене ряда санкций в отношении Тегерана Блинкен ответил, что это зависит от самого Ирана.

«ЕС, который является одной из сторон изначального соглашения, пригласил наших европейских партнеров, а также Россию, КНР, Иран и нас собраться, чтобы начать обсуждать возможное возвращение к ядерной сделке. Мы ответили «да». Иран сказал «нет», — подчеркнул госсекретарь.

По его словам, Штаты выражают желание идти дипломатическим путем, призывая Иран вернуться к соблюдению обязательств по ядерному соглашению.

«Но опять же, мы далеки от этого. К сожалению, Иран движется в неправильном направлении. Он продолжает предпринимать шаги, которые снимают различные ограничения соглашения и делают свою программу более опасной», — добавил Блинкен.

1 марта представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему готовы к переговорам с Ираном по ядерному соглашению, а формат таких контактов непринципиален. По словам Прайса, Вашингтон всё еще хочет встретиться с иранскими властями в формате «5+1» в соответствии с приглашением Евросоюза.

А новый постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд предупредила, что США вернутся в ядерную сделку после того, как Иран начнет исполнять свои обязанности в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

При этом президент Ирана Хасан Роухани рассказал о неизбежности снятия санкций США с Тегерана.

15 февраля стало известно, что район аэропорта столицы Иракского Курдистана Эрбиля подвергся ракетному обстрелу. Местные СМИ сообщали, что в окрестностях аэропорта упало пять ракет, две из которых — в непосредственной близости от американской военной базы, еще одна — в жилом квартале неподалеку от посольства Китая.

В США же отметили, что не намерены устраивать эскалацию с Ираном из-за ситуации в Ираке, так как это только играет на руку Тегерану и способствует усилиям по дестабилизации ситуации в Ираке.

Вашингтон вышел из СВПД с Тегераном в 2018 году, после чего развернул кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совбеза ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.