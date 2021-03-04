Россиянки назвали приемлемый размер трат на антивозрастной уход

Российские женщины готовы тратить на антивозрастной уход 5% от своего дохода, или в среднем около 5 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования НПФ «Открытие», опубликованные 4 марта «РИА Новости».

Об этом заявили две трети опрошенных женщин. До 10 тыс. рублей готовы тратить 15,2% женщин, до 20 тыс. рублей — 2,5%, более 20 тыс. рублей — 0,5%. В целом на средства для антивозрастного ухода готовы тратить деньги абсолютное большинство россиянок (87,1%).

Около половины (49,4%) опрошенных из числа тех, что используют или готовы использовать средства для антивозрастного ухода, предпочитают проверенные бренды средней ценовой категории. Еще четверть россиянок ищут самые выгодные предложения в магазинах и берут товары со скидкой из разных ценовых категорий, 17% — не всегда смотрят на цену, а берут лучший продукт, основываясь на отзывах и советах знакомых. Около 12% женщин устраивает бюджетная косметика, а 9,5% покупают косметику известных и дорогих брендов.

Большинство россиянок (73,3%) назвали самым необходимым средством для ухода крем для лица, 40,8% — крем для глаз; 35,7% — тоник или лосьон; 33,5% — средства для защиты от солнца; 21,9% — сыворотки. При этом каждая десятая женщина не будет использовать эти средства в случае необходимости.

Исследование проводилось в феврале по трем возрастным группам (до 29 лет, 30–49 лет, старше 50 лет). Репрезентативная выборка включает ответы 1 тыс. человек со всей России.

Ранее, 2 марта, стало известно, какие подарки являются самыми популярными на 8 Марта. Согласно исследованию, мужчины традиционно дарят женщинам цветы, ювелирные украшения и сувениры.