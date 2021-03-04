Шесть человек погибли при пожаре в доме на колесах в Оклахоме

Трое взрослых и трое детей погибли в результате пожара, вспыхнувшего в доме на колесах в американском штате Оклахома. Об этом в среду, 3 марта, сообщает местный телеканал Kfor.

Отмечается, что силами пожарного и местного жителя из огня был спасен еще один ребенок.

Возгорание произошло рано утром в среду. Родственники опознали в погибших отца семейства Джоэла Кокса, его девушку Шанду и ее брата, имя которого не разглашается. Из детей жертвами пожара стали пятилетняя Ава, восьмилетняя Кора и 12-летний Сайрус. Девятилетний Джекстон был спасен и госпитализирован в местную больницу.

По данным журналистов, в семье также остался в живых самый младший ребенок. Во время трагедии девочка находилась в доме своей матери.

2 марта следователи во Владивостоке возбудили уголовное дело по факту гибели двоих детей во время пожара в многоквартирном жилом доме.