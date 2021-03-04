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В США выявили случаи «вечного» инфицирования COVID-19

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Ученые из Университета Южной Калифорнии выяснили, что коронавирус способен жить в организме в течение полугода, это повышает шансы на его мутацию и неуязвимость для антител в течение жизни пациента. Исследование опубликовано 2 марта на портале medRxiv.

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При этом отмечается, что такую тенденцию специалисты обнаружили только у троих пациентов с лейкозом (рак крови): молодого человека, а также мальчика и девочки дошкольного возраста.

В организме детей вирус задержался минимум на 162 дня, а у взрослого сохранился более чем на 250 дней.

«Дети и взрослые с подорванной иммунной системой очень уязвимы перед коронавирусной инфекцией. Столь длительное присутствие вируса в их организме повышает вероятность того, что он станет неуязвимым для антител благодаря новым мутациям», — сказано в тексте.

3 марта были опубликованы результаты исследования американских врачей, согласно которым люди со второй группой крови больше подвержены риску заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вместе с этим 18 февраля врач общей практики Европейского медицинского центра Анна Кулинкович рассказала, что в соответствии с выводами ученых люди с I группой крови реже болеют COVID-19. Она уточнила, что исследования проводились на локальном уровне и однозначные выводы делать пока рано, однако определенная тенденция просматривается.

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