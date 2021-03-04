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В Москве уберут таблички «Фотовидеофиксация»

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Власти Москвы демонтируют указатели, предупреждающие о дорожных камерах.

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В России с 1 марта вступила в силу новая редакция ПДД, согласно которой местные власти могут не предупреждать водителей о каждой дорожной камере — достаточно установить на въезде в населенный пункт табличку «Фотовидеофиксация».

В ЦОДД Москвы намерены до 1 сентября убрать все лишние знаки, оставив только таблички на въезде. Всего в столице 2,6 тыс. комплексов фотовидеофиксации.

«Местоположение камер известно, они есть в навигаторе, также они размещены на едином транспортном портале и сайте ЦОДД. Информация регулярно обновляется», — пишет «Коммерсантъ» в четверг, 4 марта.

По данным издания, в Татарстане, Курской и Московской областях таблички пока оставят на своих местах. На федеральных дорогах Росавтодора изменений также не ожидается.

Ранее, 2 марта, сообщалось, что по итогам прошлого года в Москве число погибших в ДТП на 100 тыс. жителей составило 2,97 человека. Эта цифра оказалась ниже целевого показателя социального риска, утвержденного указом президента России.

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