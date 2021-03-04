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В Приморье произошло массовое ДТП с 15 автомобилями

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В Приморском крае произошло массовое ДТП с участием 15 автомобилей, среди которых были два автомобиля скорой помощи, сообщается на сайте ГУ МВД по региону в четверг, 4 марта.

Инцидент произошел в городе Артем в районе дома № 44 по улице Севской.

«Установлено, что в результате несоблюдения водителями безопасного скоростного режима в условиях непогоды столкнулись 15 транспортных средств, включая две автомашины скорой медицинской помощи», — сказано в сообщении.

Одна из участниц аварии обратилась за медицинской помощью. Возбуждено дело об административном расследовании, обстоятельства происшествия устанавливаются.

24 февраля на трассе в Башкирии из-за сильной метели произошла серия аварий с участием почти 40 автомобилей. В результате аварий пострадали 10 человек, в том числе двое несовершеннолетних.

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