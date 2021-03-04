Зараженные вредителем цветы привезли в Хабаровск из Нидерландов

Груз цветов, прибывший в аэропорт Хабаровска, оказался заражен западным цветочным трипсом. Из Нидерландов поступило более 21 тыс. экземпляров.

Как пишет ИА AmurMedia со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора, специалисты отдела государственного надзора и контроля в области карантина растений в воздушном пункте пропуска «Аэропорт Новый» во время досмотра срезов цветов выявили карантинный для России объект — западный цветочный трипс в жизнеспособном состоянии.

Вывод подтвердило лабораторное исследование. После карантинных мероприятий ввоз этой партии цветов запрещен. При этом не указано, как далее поступят с цветами.