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Врач рассказал о превышающем норму уровне соли в рационе россиян

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Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, что многие россияне нарушают установленную норму употребления соли.

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Главной причиной зачастую являются неправильные пищевые привычки, заложенные родителями

По словам специалиста, ВОЗ рекомендует взрослым людям употреблять не более 5 г соли в сутки. Тем не менее в Европе и США средний житель потребляет около 10 г соли в сутки, а в России — 12 г.

Бобровский отметил, что больше всего соли в организм россиян попадает из полуфабрикатов, куда соль добавляют в качестве консерванта и улучшителя вкуса. Также диетолог предупредил, что частые превышения суточной нормы соли увеличивают риск развития сердечно-сосудистых и других заболеваний.

«К сожалению, повышенное содержание соли дает о себе знать в первую очередь через сердечно-сосудистые заболевания вроде гипертонии. В этом случае можно и нужно сокращать потребление соли, но лучше начать это делать заранее, когда проблем еще нет», — цитирует Бобровского радио Sputnik в четверг, 4 марта.

Чтобы снизить потребление соли, следует тщательно изучать ее количество в составе продуктов. Если данной информации нет, то ее можно найти в специализированных изданиях и, например, на сайте Роспотребнадзора.

Ранее, 2 марта, эксперты посоветовали сократить употребление соли для снижения риска инсульта.

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