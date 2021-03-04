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Периодическое голодание оказалось неэффективным против жира на животе

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Периодическое голодание оказалось неэффективным против жира на животе, пишет Еurekalert.

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В ходе исследования австралийские ученые наблюдали, как переход на периодическое голодание влияет на здоровье, обмен веществ и размеры жировых отложений в организме нескольких специально откормленных мышей.

Специалисты выяснили, что из-за недостатка пищи быстрее всего «таял» подкожный жир. В то же время анализ активности белков и генов показал, что жировые клетки на животе быстро адаптировались к периодическому отсутствию пищи.

«Это объясняет, почему многие диеты почти не действуют на него (жир на животе. — Ред.)», — сообщил научный сотрудник Сиднейского университета Марк Ларанс.

Авторы исследования намерены изучить молекулярные механизмы, которые защищают отложения жира на животе от истощения. Благодаря этому можно будет создать или подобрать лекарства и пищевые добавки для быстрого похудания.

Ранее в феврале австралийский диетолог Лиэнн Уорд рассказала, что для похудения необходим активный метаболизм, а при голодании и диетах он замедляется.

По словам эксперта, иногда, чтобы сбросить вес, необходимо больше есть, избавиться от дефицита калорий и даже прибавить несколько килограммов, чтобы потом снова похудеть.

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