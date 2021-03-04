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Лавров назвал условие для восстановления СВПД

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Необходимое условие для восстановления ядерной сделки с Ираном — полное и последовательное выполнение условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) всеми странами, которое это соглашение заключали в 2015 году. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью британскому журналу «Русская мысль».

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«Мы тесно взаимодействуем со всеми участниками СВПД для достижения этой цели. Находимся, в частности, в постоянном контакте и с европейскими партнерами для выработки возможных решений по выходу из сложившейся ситуации», — цитирует министра издание 4 марта.

Лавров подчеркнул, что в этой ситуации многое зависит от позиции администрации президента США Джо Байдена по ядерной сделке. По его мнению, Вашингтону следовало бы предпринять такие шаги, которые дали бы Тегерану сигнал о серьезности намерений США вернуться в СВПД.

«Надеемся, что в самое ближайшее время ситуацию удастся переломить к лучшему и вернуть процесс выполнения СВПД в изначально согласованные рамки. Тем более что Тегеран неоднократно высказывался в пользу готовности полностью «разморозить» реализацию всех приостановленных им положений Плана действий, как только будет восстановлен утраченный баланс интересов. Со своей стороны готовы всемерно содействовать достижению договоренностей на этот счет», — добавил Лавров.

Ранее, 1 марта, новый постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд предупредила, что США вернутся в ядерную сделку после того, как Иран начнет исполнять свои обязанности в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

В этот же день президент Ирана Хасан Роухани рассказал о неизбежности снятия санкций США с Тегерана.

19 февраля США заявляли о заинтересованности в переговорах с Ираном под эгидой Евросоюза и с участием «шестерки» международных посредников, в которую входят Россия и Китай.

На следующий день замминистра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отметил, что иранские власти рассматривают предложение ЕС о переговорах между участниками ядерной сделки и США.

Вашингтон вышел из СВПД с Тегераном в 2018 году, после чего развернул кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совбеза ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.

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